Космические операции, которых ждут с нетерпением

С середины прошлого века человек осваивает космос. Мы уже отправили космические аппараты к границам Солнечной системы, побывали на Луне и присматриваемся к Марсу. Учёные разрабатывают новые проекты по покорению других планет и изучению звёзд, и проект StarTram один из самых амбициозных и ожидаемых.

Несмотря на то, что полёты на орбиту стали привычными, пока ещё они обходятся слишком дорого. Так, доставка одного килограмма груза в космос стоит примерно 11 000 долларов. Однако исследователи мечтают о покорении дальних миров, а это значит, что объёмы грузов, которые надо выводить на орбиту, будут только возрастать. Проект StarTram предполагает удешевление доставки до 40 долларов за килограмм. Для этого необходимо построить огромной высоты вакуумный лифт, по которому будет курсировать магнитный поезд. Сама технология уже опробирована, правда, лишь в горизонтальном направлении: на планете уже есть поезда, которые двигаются на магнитной подушке, развивая скорость до 600 км/ч. Пока для постройки вертикального коридора нет технических возможностей, но не исключено, что уже в ближайшем будущем они появятся.

Смотрите видео и узнайте, как учёные предполагают защищать Землю от астероидов, какими будут дома на Марсе, какой телескоп заменит обсерваторию «Хаббл» и когда человек полетит на Марс? Узнайте об этом из видео.