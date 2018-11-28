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Ученые научились делать объекты невидимыми 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Человек невидимка"
Испанские ученые Университета Эстремадуры разработали новый метод, который способен делать предметы невидимыми. Он основан на технологии плазмонной маскировки.
В последние несколько лет ученые экспериментируют с акустической, термодинамической и квантовой невидимостью. Сейчас специалисты обратили пристальное внимание на электромагнитные свойства некоторых материалов. В ходе исследования выяснилось, что такие материалы придают невидимость объекту, в который их поместили.
Идея плазмонной маскировки пришла в голову двум студентам — Альберто Серне и Луису Молине. Правда, с помощью этой технологии нельзя создать плащ-невидимку, но вполне возможно построить невидимый микроскопический зонд, который не будет искажать собранные данные.
Материал, обеспечивающий невидимость объекту, искажается с помощью частоты световых волн. Канадские ученые применили специальный фильтр, который временно сдвигает волны с одной стороны объекта, а с другой возвращает в первозданный вид. За счет этих манипуляций, объект становится невидимым для человеческого глаза.
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