Монстры глубин, попавшие на камеру

Не секрет, что человек плохо знаком с миром обитателей морских глубин. Нам удалось многое узнать о существах, предпочитающих верхние слои, но о тех, кто не хочет подниматься со дна к свету, у нас лишь обрывочные, а порой и необъяснимые знания. В существовании этих монстров можно было бы усомниться, не попади они в объектив камеры.

На озере Ван в Турции в июле 1997 года турист совершал прогулку. Мужчина снимал окрестности на видео и запечатлел странное существо, походящее на лох несское чудовище. Несмотря на то, что исполин был виден всего несколько секунд, заметно, что он имеет тёмную кожу. Оператор уверял, что длиной животное было около 20 метров.

Нечто похожее сняли и отдыхавшие на озере в Ирландии рыбаки. Они отплыли на лодках от берега и увидели, что между двумя лодками следует огромное животное. Его удалось снять на видео, и на кадрах видно, что торчащая из воды верхняя часть тоже тёмная, да и длиной он не менее пары десятков метров.

Смотрите видео и убедитесь, что иногда в объектив попадают действительно удивительные и поистине фантастические создания.