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Гигантский полуторатонный бык избежал смерти и прославился 

Lenta.ru + ещё 10 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Австралии огромный вол по кличке Никерс (Knickers, с английского — «трусики» или «панталоны») избежал смерти на скотобойне. Как сообщает BBC News, благодаря богатырским размерам животное стало местной знаменитостью.
Кастрированный бык голштино-фризской породы весит приблизительно 1,4 тонны, а его рост достигает 194 сантиметров. Семилетний Никерс, выросший на ферме в штате Западная Австралия, считается крупнейшим волом в стране.
В октябре его владелец, фермер Джефф Пирсон (Geoff Pearson), попытался продать животное на аукционе, однако ни одна скотобойня не приобрела его: потенциальные покупатели побоялись, что не смогут с ним совладать.
«Он всегда отличался от других волов, был немного больше их. Мы время от времени отправляли его приятелей на бойню, но на него не поднималась рука. Мы думали: "Давайте оставим его, он не приносит никому вреда"», — рассказал Пирсон. Он признался, что купил вола, когда тому был год, чтобы он помогал контролировать стадо.
Теперь Никерс живет на пастбище у озера Престон. Фермер планирует не убивать его до старости, но жалуется, что из-за неожиданной славы журналисты звонят ему «каждые десять минут с четырех утра».
Необычное имя бычку дали из-за дружбы с сородичем породы Брахман. Сокращенно его называли Бра (Bra, с английского — «бюстгальтер»). Нового бычка в шутку прозвали Никерс («трусики»), и эта кличка к нему прицепилась.
Самым большим из ныне живущих волов, по версии Книги рекордов Гиннесса, считается итальянское животное по кличке Беллино. Его рост достигает почти 203 сантиметров.
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Джефф Пирсон , Безумный мир
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