Усталые корейцы предпочитают отдых в «тюрьме»

В Южной Корее люди очень много работают и так сильно устают, что готовы платить деньги за пребывание в "тюрьме", чтобы отдохнуть и избавиться от стресса.

Необычный отель Prison Inside Me ("Тюрьма внутри меня"), расположенный в 58 км от Сеула, открылся в 2013 году. С тех пор его популярность только растет: роль заключенного примерили на себя уже более двух тысяч человек, и желающих отдохнуть таким образом становится только больше.

В отеле полностью воспроизведены условия настоящей тюрьмы: отсутствует связь и интернет, все заключенные носят одинаковые синие робы, еду подают через специальное окошко, прогулки по расписанию, а в камере только чайник, чай, коврик для йоги и прекрасный вид из окна. "Узники" также могут посещать уроки медитации, тренинги и заниматься совместными духовными практиками при желании.

Идея проекта пришла Но Джи-Янг, жене прокурора, который однажды сказал, что лучше провести неделю в одиночной камере, что часов на работе. Кстати, еще не так давно в Южной Корее была официально установлена 68-часовая рабочая неделя, сейчас ее сократили до 52 часов, но корейцы продолжают перерабатывать и изрядно уставать.

Сутки пребывания обойдутся примерно в 90 долларов, а двухдневный курс антистрессовой терапии стоит примерно 130 долларов. Люди выходят из "камер" по-настоящему счастливыми, для них это возможность замедлиться, оглянуться назад и немного разобраться в себе.