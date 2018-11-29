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Гигантский петух нашел себе подружек 

Рамблер 4 часа назад
Петух, прославившийся своими размерами в 2017 году, нашел себе подружек.
Пользователи Сети не оставили без внимания видео, где петух выходит из своего домика и гуляет вокруг него. Вес птицы составляет 7,7 килограмм, а рост более 90 сантиметров. Многие не поверили, что такой петух существует на самом деле. Но хозяин птицы — фермер Фити Сейфиай из республики Косово подтвердил, что он на самом деле существует. Также фермер рассказал, что петуха породы брама зовут Меркали. Средний вес его породы составляет 5,5 килограммов, что тоже немало.
"Меркали очень дружелюбная птица. К нему хорошо относятся и ухаживают за ним. Он счастлив, а еще он завел себе двух кур", — рассказывает фермер Сейфиай.
Удивительно, но Меркали не попал в книгу рекордов Гиннеса. Самым большим петухом породы брама считается птица по кличке Берни. Он живет в английском графстве Эссекс, и его рост составляет 41 сантиметр.
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Безумный мир , Видео
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