Парень нарисовал 90 котов, чтобы получить ипотеку

Брэд поделился на Reddit своей необычной истории о том, как на 30 бумагах об ипотеке ему пришлось расписываться также, как и на водительских правах.

imgur.com

Дело в том, что когда парень получил новые водительские права в 2015 году, он забавы ради вместо того, чтобы написать свои инициалы или имя, нарисовал трех кошек. Это была уникальная и веселая роспись до того момента, пока он не решил взять ипотеку.

Надо отметить, что на всех остальных документах Брэда стоит совершенно обычная роспись, и он ей пользовался до 2018 года, но вся проблема в том, что в США нет единого образца документа, удостоверяющего личность. Именно поэтому Брэда попросили ставить такую же подпись, как и в его водительских правах. В итоге на каждом листе парню пришлось рисовать три котика, а бумаг было всего 30.

imgur.com

Брэду очень долго пришлось объяснять риелтору, почему во всех бумагах на недвижимость у него нарисовано три кошки. Рассказывать о том, как она хохотала, мы не будем. Пользователи Сети тоже оценили кошек, которых нарисовал Брэд и даже позавидовали ему.