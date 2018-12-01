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Парень нарисовал 90 котов, чтобы получить ипотеку 

Рамблер 8 часов назад
Фото: imgur.com
Брэд поделился на Reddit своей необычной истории о том, как на 30 бумагах об ипотеке ему пришлось расписываться также, как и на водительских правах.
imgur.com
Дело в том, что когда парень получил новые водительские права в 2015 году, он забавы ради вместо того, чтобы написать свои инициалы или имя, нарисовал трех кошек. Это была уникальная и веселая роспись до того момента, пока он не решил взять ипотеку.
Надо отметить, что на всех остальных документах Брэда стоит совершенно обычная роспись, и он ей пользовался до 2018 года, но вся проблема в том, что в США нет единого образца документа, удостоверяющего личность. Именно поэтому Брэда попросили ставить такую же подпись, как и в его водительских правах. В итоге на каждом листе парню пришлось рисовать три котика, а бумаг было всего 30.
imgur.com
Брэду очень долго пришлось объяснять риелтору, почему во всех бумагах на недвижимость у него нарисовано три кошки. Рассказывать о том, как она хохотала, мы не будем. Пользователи Сети тоже оценили кошек, которых нарисовал Брэд и даже позавидовали ему.
Комментарии19
Безумный мир
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