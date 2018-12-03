Самые странные профессии

Если вы без оптимизма приходите на работу и подумываете сменить профессию, то присмотритесь к этим вариантам. Это довольно странные занятия, зато работа у вас точно будет уникальная.

1. Подводная курьер пиццы. Постояльцы отеля Jules Undersea Lodge во Флориде опускаются на глубину на несколько метров, чтобы скоротать вечерок. Гостиница расположена в помещении бывшей лаборатории, но оборудована всем необходимым для отдыха. Ну а тем, кто решит перекусить пиццей, предоставляется услуга по глубоководной доставке.

2. Тестировщик запахов. Такие специалисты работают на производителей дезодорантов и сотрудничают с лабораториями, изучающими особенности дыхания.

3. Специалист по извинениям, Компания, оказывающая такие услуги, открыта в Японии. Если вы хотите извиниться перед кем-то после ссоры или конфликта, но по разным причинам сделать этого не можете, за вас прощения попросит сотрудник компании. Также он поможет, если вы решили расстаться со второй половиной, но не имеете смелости сообщить ей об этом.

4. Толкатель поездов. Эти специалисты встречаются в странах Азии. Они работают в метро и на железнодорожных платформах, а в их задачу входит утрамбовывать людей в вагонах.

Смотрите видео и узнайте, кто тестируют собачью еду, куда может устроиться любитель поспать и кому платят за посещение похорон.