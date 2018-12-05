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Дельфинам понравилось смотреть мультфильмы 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны"
В исследовательском центре Флориды афалинам и крупнозубым дельфинам решили показать сериал производства телеканала BBC "Планета Земля" и эпизод из первого сезона мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны". Ученые не пожалели об этом, ведь дельфинам очень понравилось смотреть телевизор.
Исследователи установили телевизоры с диагональю около 80 сантиметров около бассейнов с млекопитающими. Специалисты хотели понять, как дельфины реагируют на более реалистичные и анимационные изображения океана. До этого такой же эксперимент был проведен с шимпанзе, макаками резус, попугаями, курицами, собаками и кошкам. Но это не принесло особых успехов. А вот дельфинам все понравилось.
Млекопитающие не выказали какого-либо предпочтения к одной из передач, ведь им все понравилось. Для них не было различия, что смотреть: мультфильмы или сериалы. Отмечается, что животным, которые испытывали проблемы со слухом, просмотр телевизора понравился больше, чем обычным афалинам.
Ученые утверждают, что телепрограммы могут стать ключом к изучению особенностей мышления дельфинов.
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