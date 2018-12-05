Дельфинам понравилось смотреть мультфильмы

В исследовательском центре Флориды афалинам и крупнозубым дельфинам решили показать сериал производства телеканала BBC "Планета Земля" и эпизод из первого сезона мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны". Ученые не пожалели об этом, ведь дельфинам очень понравилось смотреть телевизор.

Исследователи установили телевизоры с диагональю около 80 сантиметров около бассейнов с млекопитающими. Специалисты хотели понять, как дельфины реагируют на более реалистичные и анимационные изображения океана. До этого такой же эксперимент был проведен с шимпанзе, макаками резус, попугаями, курицами, собаками и кошкам. Но это не принесло особых успехов. А вот дельфинам все понравилось.

Млекопитающие не выказали какого-либо предпочтения к одной из передач, ведь им все понравилось. Для них не было различия, что смотреть: мультфильмы или сериалы. Отмечается, что животным, которые испытывали проблемы со слухом, просмотр телевизора понравился больше, чем обычным афалинам.

Ученые утверждают, что телепрограммы могут стать ключом к изучению особенностей мышления дельфинов.