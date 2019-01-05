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Где находится центр Вселенной 

Рамблер 2 часа назад
Человек изучает космос уже не первое столетие. В середине прошлого века космонавтам покорилось околоземное пространство, а благодаря усилиям инженеров и конструкторов, создавших космические аппараты, мы узнали, как выглядят другие планеты Солнечной системы и что на них происходит. Однако у астрономов по-прежнему много работы: всё более совершенная техника позволяет им изучать настолько удалённые миры, что сложно даже представить. Тем не менее, сегодняшний знания учёных о Вселенной ничтожны, а это значит, что мы постоянно будем слышать о открытиях в этой области. И один из самых интригующих вопросов, над которым бьются специалисты, звучит так: есть ли центр у Вселенной?
Общепринятая теория возникновения Вселенной гласит, что 13,77 миллиардов лет назад из одной точки с бесконечной плотностью и температурой в результате взрыва образовалась ранняя Вселенная. Расширяясь и охлаждаясь, она достигла сегодняшнего состояния, но и оно не статично, поскольку охлаждение и расширение продолжается. Логично предположить, что центр Вселенной находится в точке, где и произошёл взрыв. Так как же определить её место? Ищите ответ в ролике.
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Безумный мир , Видео
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