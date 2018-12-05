Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коза сжевала 20 тысяч евро и поплатилась 

Lenta.ru + ещё 7 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В сербском селе Ранилович, располагающемся в 80 километрах от Белграда, домашняя коза съела 20 тысяч евро наличными. Об этом сообщает РИА Новости.
Милена Симич и ее муж приготовили деньги, чтобы купить десять гектаров земли. Коза по кличке Белка, которая жила у них несколько лет, пробралась в дом через незакрытую дверь и нашла купюры на столе.
«Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро, все остальное изгрызено и проглочено»,
— рассказала женщина.
По ее словам, с тех пор муж только молча сидит и смотрит в одну точку. Коза, которая съела деньги, поплатилась за свою прожорливость: ее приготовили на вертеле.
В 2017 году сообщалось, что в Индии коза съела пачку денег, которую фермер приготовил для покупки кирпичей. Они лежали в кармане брюк, которые мужчина оставил за дверью ванной. К тому времени, когда он вышел, животное успело уничтожить 29 купюр достоинством две тысячи рупий.
Последние новости
В Москве подорожают коммунальные услуги Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО Путин объяснил игнорирование Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые высокооплачиваемые музыканты года1
Чем опасны воды Финского залива
Жуткие изобретения индустрии красоты XX века1
Фотограф встретил олененка редкого вида
9-летний американец отменил вековой запрет17
Видео
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
03:30
Вещи, предназначения которых многие не знают
Вещи
13:22
Могла ли выжить Жанна Д’Арк
Люди Истории
11:53
Загадочные события, случившиеся 11 сентября 2001
Безумный мир Истории
03:10
Выжила в авиакатастрофе и получила 75 рублей
Люди
00:30
Как выглядит самое страшное место Греции
Места
00:36
Правда ли в СССР делали мыло из собак
Безумный мир
10:03
Что находится в центре нашей планеты
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение