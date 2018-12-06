Коза забралась в дом и съела почти 20 тысяч евро

Домашняя коза нарушила все планы своего хозяина, съев почти 20 тысяч евро, сообщает РИА Новости

Житель сербского села Ранилович, расположенного в 80 километрах от Белграда, рассчитывал потратить 20 тысяч евро на покупку земельного участка площадью 10 гектаров. Но его планам не суждено было осуществиться — в дело вмешалась коза по кличке Белка. Любопытное животное проникло в дом через приоткрытую дверь и съело почти все деньги, которые хозяин неосмотрительно оставил на столе.

Как рассказала его жена, Милена Симич, они услышали шорохи, доносившиеся с кухни, и муж пошел узнать, что там происходит. Его чуть удар не хватил, когда он понял, что коза съела почти все. От 20 тысяч евро наличными осталось не больше трех сотен.

Судьба козы Белки была решена мгновенно: ее зажарили на вертеле. А муж пока не оправился от шока.