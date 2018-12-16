Ситуации из повседневной жизни, с которыми сталкиваются интроверты

Принято считать, что интроверты — это стеснительные, скромные и очень замкнутые люди, которые всячески избегают общения, а оттого вовсе не имеют друзей. С последним пунктом этого списка мы совершенно не согласны.

Интроверты не любят быть в центре внимания и далеко не всегда участвуют в обсуждении на какую-либо тему, но друзья у них есть. Также типичный интраверт — это человек с богатым внутренним миром, спокойный, вежливый, рассудительный и очень преданный. Если тихий и скромный интоверт называет вас своим другом — гордитесь, это дорогого стоит!

Но в своей повседневной жизни эти люди сталкиваются со множеством ситуаций, в которых далеко не всегда чувствуют себя комфортно. О некоторых из них — в нашей фотогалерее.