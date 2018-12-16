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Ситуации из повседневной жизни, с которыми сталкиваются интроверты 

Рамблер 2 часа назад
Принято считать, что интроверты — это стеснительные, скромные и очень замкнутые люди, которые всячески избегают общения, а оттого вовсе не имеют друзей. С последним пунктом этого списка мы совершенно не согласны.
Интроверты не любят быть в центре внимания и далеко не всегда участвуют в обсуждении на какую-либо тему, но друзья у них есть. Также типичный интраверт — это человек с богатым внутренним миром, спокойный, вежливый, рассудительный и очень преданный. Если тихий и скромный интоверт называет вас своим другом — гордитесь, это дорогого стоит!
Но в своей повседневной жизни эти люди сталкиваются со множеством ситуаций, в которых далеко не всегда чувствуют себя комфортно. О некоторых из них — в нашей фотогалерее.
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