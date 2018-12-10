Мать нашла дочь, которую считала умершей 69 лет

Анализ ДНК помог 69-летней американке отыскать мать, с которой ее разлучили сразу после рождения. Об этом сообщает CNN.

Конни Маултруп (Connie Moultroup) родилась в 1949 году и росла в приюте, пока ее не удочерили. Когда девочке было пять лет, приемная мать умерла от рака. Новая супруга приемного отца недолюбливала Конни, поэтому ребенку приходилось терпеть плохое обращение. Маултруп всю жизнь мечтала найти настоящих родителей, но так и не сумела этого сделать.

Год назад дочь подарила ей набор Ancestry.com, который помогает искать родственников при помощи теста ДНК. Женщина связалась с одной из дальних родственниц, которую нашел сервис, и упомянула свою мать. «Я сказала, что ее звали Дженевив Пьюринтон (Genevieve Purinton), — рассказывает Маултруп. — А родственница говорит: "О, это же моя тетя. И она еще жива"».

88-летняя Дженевив Пьюринтон жила одна. Как выяснилось, сотрудники больницы в Индиане, где родилась Конни, убедили ее, что ребенок умер при родах. «Поскольку она была незамужней, ей сказали, что я мертва, — объясняет Маултруп. — Она жила и даже не знала обо мне». Насильственное разлучение матерей с детьми, рожденными вне брака, было распространенной практикой в США, пока в 1973 году Верховный суд не узаконил аборты.

В 2017 году сообщалось, что познакомившиеся 60 лет назад старые друзья с Гавайев узнали при помощи сервиса Ancestry.com, что в действительности являются единоутробными братьями. Тест показал, что у них одна мать, но разные отцы.