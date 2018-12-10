Почему города наполовину под землей

Прогуливаясь по улочкам старых городов, вы наверняка обращали внимание, что некоторые дома выглядят сильно осевшими: они невысоки, а окна наполовину уходят в землю. Историки уверяют, что дома действительно оседают из-за проседания почвы. Но удивительно, что при это стены не покрываются трещинами, и прочность строений не теряется. Есть и другое объяснение. Якобы из-за замусоривания улиц владельцы надстраивали дома, в результате первый этаж превращался в подвальный, а второй оказывался прямо на улице. Но эта версия выглядит сомнительной, ведь убрать мусор куда проще и дешевле, чем возводить ещё один этаж. Так почему же на самом деле дома выглядят так странно?

В 2017 году во время реконструкции здания Политехнического музея в Москве было сделано неожиданное открытие: оказалось, что в некоторых местах он было закопано на 5 метров. Эта находка озадачила учёных, ведь пока нет ответа на вопрос, зачем это было нужно. Известно также, что под столицей есть огромная сеть подземелий. Считается, что они были построены в 16-19 веках. Однако нельзя не увидеть, что обустроены подземные ходы качественно, а их конструкция надёжна. Могли ли рабочие, набранные из городов и деревень, построить такие туннели, не используя плана и не имея навыков по укреплению грунта и обустройству гидроизоляции?

Смотрите видео и попытайтесь найти отгадку.