Удивительные открытия, сделанные в океане

В 2010 году учёные из Лидского университета «Великобритания» выяснили, что по дну Чёрного моря течёт подводная река. Глубина «русла» реки — 35 метров, ширина — около километра, а длина — 60 километров. Вода в реке очень солёная, ведь сама река вытекает из Мраморного моря. Удивительно, но подводная река схожа с обычной: у неё есть берега, пороги и даже водопады.

На сегодняшний день учёные планеты неплохо изучили сушу, но вот с мировым океаном дело обстоит хуже. Считается, что исследовано всего пять процентов морских вод, и именно поэтому мы регулярно слышим об открытиях и находках, сделанных на глубине.