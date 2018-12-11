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Удивительные открытия, сделанные в океане 

Рамблер 1 час назад
В 2010 году учёные из Лидского университета «Великобритания» выяснили, что по дну Чёрного моря течёт подводная река. Глубина «русла» реки — 35 метров, ширина — около километра, а длина — 60 километров. Вода в реке очень солёная, ведь сама река вытекает из Мраморного моря. Удивительно, но подводная река схожа с обычной: у неё есть берега, пороги и даже водопады.
На сегодняшний день учёные планеты неплохо изучили сушу, но вот с мировым океаном дело обстоит хуже. Считается, что исследовано всего пять процентов морских вод, и именно поэтому мы регулярно слышим об открытиях и находках, сделанных на глубине.
Так, некоторое время назад на дне Тихого океана исследователи обнаружили уникальные микроорганизмы. Это самые древние существа, живущие на Земле, и они существовали в слое красной донной глины ещё 86 миллионов лет назад. Поразительно, но в них до сих пор теплится жизнь, пусть и на самом примитивном уровне. Открытие заинтересовало не только биологов, но и агентство НАСА. Теперь специалисты изучают механизмы, которые позволили этим организмам просуществовать так долго без пищи. Разгадав загадку, учёные смогут понять, могут ли жить подобные организмы и на других планетах.
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