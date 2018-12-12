Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотограф избил похотливого жениха прямо на свадьбе 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: страница Onur Albayrak в Facebook
В Турции свадебный фотограф Онур Альбайрак (Onur Albayrak) избил жениха прямо на праздновании после того, как узнал, что тот женится на 15-летней девушке. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Инцидент произошел в июле в турецкой провинции Малатья. Мужчина был приглашен освещать свадьбу и заметил, что невеста больше походит на ребенка, нежели на взрослую женщину. Узнав, что ей всего 15 лет, Альбайрак разгневался, между мужчинами завязалась драка. В результате у жениха оказался сломан нос.
«Ребенок в качестве невесты — не что иное, как жестокое обращение с детьми. Никакая сила в мире не заставит меня фотографировать такую невесту», — отметил фотограф, добавив, что ничуть не жалеет о содеянном.
По словам Альбайрака, он забеспокоился, когда увидел, что девушка дрожит. Фотограф утверждает, что жених первым напал на него, но тот был рад возможности проявить «ответную реакцию».
В Турции вступление в брак разрешается с 18 лет, в исключительных случаях и с постановления суда — с 17 лет. Браки с людьми младше этого возраста считаются вне закона. Тем не менее, как считают правозащитники, для страны проблема насильного вступления в брак в раннем возрасте до сих пор остается актуальной.
Последние новости
Медведев порассуждал об изменениях в Конституции Неизвестный расстрелял прохожих из автомата в центре Страсбурга Путин продлил заморозку пенсий
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 лучших катков Петербурга
Как провела последние дни баронесса Юлиана Крюденер
Установлен рекорд по скорости укуса
Легенды московского метро
Удивительные открытия, сделанные в океане1
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
10:18
Каким может быть апокалипсис
Безумный мир
06:01
Сокровища, которые нашли случайно
Вещи Истории
02:31
Послания, зашифрованные в логотипах
Вещи
10:02
Удивительные открытия, сделанные в океане
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
08:17
Легенды московского метро
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение