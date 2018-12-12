Кота с разноцветными глазами продают за ₽530 тысяч

Хозяин животного редкой породы као-мани надеется, что его предложение заинтересует коллекционеров.

По словам владельца животного Максима Ермолина, выставить своего любимца на продажу его заставили обстоятельства. Семья иммигрирует и не может связь с собой Мистера Бэйлиса — так зовут кота.

Дело в том, что кошки породы као-мани очень требовательны к климату и могут прижиться не в каждой стране. «Собственно, именно поэтому приходится его продавать», — признался хозяин ТАСС

Максим Ермолин уточнил, что из-за разного цвета глаз (гетерохромии) коллекционная ценность его домашнего питомца ещё выше. Россиянин надеется, что Мистер Бэйлис переедет в Поднебесную.

Китайский климат довольно комфортен для кошек породы као-мани и в КНР проживает достаточное количество ценителей этой редкой породы.

В то же время фирма, которая помогает с продажей кота, разместила объявление и на владивостокских электронных площадках. Максим считает, что в городе также может найтись покупатель и Мистеру Бэйлису не придётся иммигрировать.