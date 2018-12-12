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Кота с разноцветными глазами продают за ₽530 тысяч 

Большая Азия 3 часа назад
Фото: Большая Азия
Хозяин животного редкой породы као-мани надеется, что его предложение заинтересует коллекционеров.
По словам владельца животного Максима Ермолина, выставить своего любимца на продажу его заставили обстоятельства. Семья иммигрирует и не может связь с собой Мистера Бэйлиса — так зовут кота.
Дело в том, что кошки породы као-мани очень требовательны к климату и могут прижиться не в каждой стране. «Собственно, именно поэтому приходится его продавать», — признался хозяин ТАСС.
Максим Ермолин уточнил, что из-за разного цвета глаз (гетерохромии) коллекционная ценность его домашнего питомца ещё выше. Россиянин надеется, что Мистер Бэйлис переедет в Поднебесную.
Китайский климат довольно комфортен для кошек породы као-мани и в КНР проживает достаточное количество ценителей этой редкой породы.
В то же время фирма, которая помогает с продажей кота, разместила объявление и на владивостокских электронных площадках. Максим считает, что в городе также может найтись покупатель и Мистеру Бэйлису не придётся иммигрировать.
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