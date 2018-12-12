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Шотландка похудела на треть из-за «уродливого» свитера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @cwpinverness_with_fiona
Жительница Шотландии сбросила 38 килограммов после того, как была вынуждена надеть «уродливый» рождественский свитер, так как другие на нее не налезали. Об этом сообщает издание The Mirror.
В 2016 году на день рождественских свитеров, традиционно проходящий в декабре, 52-летняя Фиона Эдни (Fiona Ednie) пришла на работу в свитере размера XXXL. Женщина, весившая на тот момент 114 килограммов, очень переживала из-за своей внешности. «Я выглядела так ужасно в этом уродливом свитере. На нем был робот, так как я была вынуждена приобрести его в мужском отделе», — рассказала она.
После того, как она пришла в свитере еще и на рождественскую костюмированную вечеринку к друзьям, которые забыли ей сказать, что дресс-код поменялся, она окончательно решила похудеть.
За два года Эдни похудела на треть и начала носить одежду размера M вместо XXXL. «Мой рождественский свитер не просто изменил мою жизнь, возможно, он спас ее. Теперь я чувствую к нему странную привязанность — он превратил меня в новую версию себя», — рассказала шотландка.
Женщина призналась, что потихоньку начала набирать вес с 1993 года после первой беременности. Из-за отсутствия мужа и необходимости заботиться о трех детях одной, она не успевала готовить здоровую пищу и ела полуфабрикаты, мучное и сладости. Чтобы похудеть, она обратилась к диетологам. Теперь вместо бургер, картошки и шоколадного батончика на обед она ест суп и салат, а ужинает нежирным мясом и овощами вместо макаронов, пиццы, гренок и мороженого.
День рождественского свитера — ежегодная благотворительная акция, инициированная фондом Save the Children («Спасти детей») в 2012 году. В этот день людям предлагают прийти на работу или учебу в праздничном свитере и пожертвовать минимум один фунт (приблизительно 83 рубля) на благотворительность.
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