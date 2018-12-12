Природные явления, которые увидели счастливчики

Природные явления, которые редко можно увидеть

Нам привычны ливни и грады, кому-то довелось наблюдать торнадо или цунами, но эти природные явление видели только редкие счастливчики.

1. Волнистые облака. Облака в виде завитков и волн появляются крайне редко, но выглядят они действительно эффектно. Облака походят на настоящие волны, возникающие на поверхности океана, и возникают по сходной причине: два потока воздуха на разной высоте движутся с разной скоростью. Из-за этого-то и появляются нарядные завитки, которые можно наблюдать во всех точках земли.

2. Голубая лава. Вулкан Иджен на острове Ява в Индонезии — место уникальное. Обычно при извержении из жерла вытекает горячий поток оттенков красного и оранжевого. А вот извергающаяся из Иджена лава имеет голубоватый оттенок. Такой волшебный цвет ей придаёт сероводород, который содержится в большой концентрации в смеси вулканических газов Иджена. Сгорая при температуре около 600 градусов, он и придаёт лава непривычный вид. Наиболее красочные картины можно наблюдать в темноте, но и днём оттенок тоже заметен.

Балансирующие камни, восходящие молнии, волосатый лёд — все этим странные, но завораживающие явление можно увидеть на Земле.