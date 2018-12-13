Житель Перми выставил на продажу усы своих котов

Житель Перми выставил на продажу выпавшие усы двух своих котов. Хозяин животных Семен рассказал РИА Новости , как ему пришла в голову эта идея, и кто захотел приобрести необычный товар.

В понедельник на сайте Avito появилось сообщение от жителя Перми Семена, который предложил приобрести у него кошачьи усы по 50 рублей за штуку. В описании товара продавец сообщил, что усы натуральные, "из кота не выдергивали".

"Идея продать накопившиеся усы пришла спонтанно. У меня жена собирает выпавшие усы, она этим занимается, а я их не замечаю. Вот жена и ребенок решили их складывать в пакет. Я предполагал, что усами могут заинтересоваться мастера, которые занимаются изготовлением игрушек", — делится Семен.

Усы принадлежат его кошке и коту шотландской породы. Оба питомца имеют усы светлого окраса. Именно это стало причиной, из-за которой первый покупатель, обратившийся к Семену, не приобрел товар. Он объяснил это тем, что ему нужны темно-коричневые или черные усы для изготовления декоративной готической бас-гитары.

"Натуральные усы ему нужны были в качестве струн, потому что обычные волосы ему не подошли — слишком тонкие", — пояснил Семен.

Продавец усов уверяет, что при публикации сообщения даже не надеялся на то, что ему удастся продать усы своих домашних любимцев.

"Разместил объявление ради шутки", — признал Семен.