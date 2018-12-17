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Японского журналиста высмеяли за «снежную» сенсацию 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Журналистов японской телекомпании NHK поймали на вранье, когда они решили снять сюжет об аномальном снегопаде. Прохожие зафиксировали, как репортер стоит по пояс в сугробе и вещает о небывалом уровне осадков.
«Как вы можете заметить, то снега выпало очень много, по пояс», — рассказывал зрителям журналист.
В городе Сукаю действительно выпало много снега. Но когда съемочная группа приехала на место, оказалось, что осадков на самом деле не насколько много, чтобы рассказывать этом по телевидению. Корреспондент решил залезть в сугроб и, тем самым, обеспечить информационный повод.
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