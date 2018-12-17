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Попугай пытался сделать покупки через Интернет 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Африканский жако по имени Рокко отличился «умом и сообразительностью»: птица пыталась заказать несколько товаров на одной из известных платформ, сообщает The Daily Mail.
Хозяйка попугая Марион Вишневски, проживающая в США, была крайне удивлена, когда обнаружила, что на ее аккаунте внезапно появилось несколько заказов из популярного интернет-магазина. Женщина уверена, что покупки пыталась совершить ее любимая птица в отсутствие дома хозяйки.
Марион говорит, что Рокко уже пытался заказать себе любимые угощения, используя голосовой помощник Amazon Alexa. Однако, у него ничего не получилось, т.к. Вишневски предусмотрительно поставила блокировку на динамике.
Теперь же, полагает Марион, жако, воспользовавшись тем, что хозяйка забыла выключить компьютер и оставила открытой вкладку интернет-магазина, сумел с помощью клюва положить несколько товаров в корзину и даже сделать заказ.
Женщина, обнаружив это, заказы, конечно, отменила.
Вишневски отмечает, что это не единственное, что умеет делать ее попугай, которого она взяла домой из приюта и считает очень умным. По словам женщины, Рокко является большим поклонником музыки и даже научился включать музыкальный проигрыватель.
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