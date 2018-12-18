В Техасе открылся кинотеатр для хозяев с собаками

В начале декабря в городке Плано американского штата Техас открылся кинотеатр K9, предназначенный для посещения вместе с собаками. Об этом сообщает Plano profile.

По правилам кинотеатра каждый посетитель может взять с собой до двух собак, которые будут сидеть рядом и наслаждаться просмотром фильма и совместным времяпрепровождением с хозяином. Правда, хозяева должны соблюдать чистоту после визита в кино с питомцем самостоятельно. Кстати, в кино продаются снеки и для людей, и для собак.

В расписании на ближайшие дни сеансы фильмов «Один дома» и «Эльф». А стоимость билетов различается для взрослых, детей и питомцев.