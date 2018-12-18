Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые раскрыли еще одну тайну Стоунхенджа 

Аргументы Недели 5 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Археологи установили, что камни, из которых состоит древнее сооружение, весят тонны, а на место строительства их привезли издалека.
Эксперты обнаружили и изучили останки животных, которые были захоронены у Стоунхенджа тысячи лет назад. Повреждения на их телах говорят о том, что для перетаскивания тяжелых предметов применялись коровы и быки. В то время лошади для этих целей не использовались, передает "Свободная пресса".
Доктор Джейн Гаастра отметила, что данная находка ставит под вопрос существующие данные об использовании животных в доисторической Европе, сообщает Daily Mail.
Аргументы Недели: последние новости
Врач объяснил девушке, что она - мужчина Ученые-физики придумали способ создания машины времени Трагедия «Молодой гвардии»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американка чуть не лишилась выигрышного билета
Убийцу оленей приговорили к просмотру «Бэмби»
В Египте раскопали гробницу XVIII династии
Тайная канцелярия: Скуратов, Ушаков, Берия
5 фактов о японских гейшах
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:02
Известные люди, существование которых не доказано
Люди Истории
07:18
Интернет-загадки, которые так и не поняли
Безумный мир Вещи
10:53
Люди, выжившие на необитаемых островах
Люди Истории
06:23
Факты, которые наука не объясняет
Истории Вещи
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
03:47
С чего началась карьера Элвиса Пресли
Люди
07:50
Факты, открывающие глаза на мир
Истории
04:15
Что будет, если Интернет исчезнет
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение