Ученые раскрыли еще одну тайну Стоунхенджа

Археологи установили, что камни, из которых состоит древнее сооружение, весят тонны, а на место строительства их привезли издалека.

Эксперты обнаружили и изучили останки животных, которые были захоронены у Стоунхенджа тысячи лет назад. Повреждения на их телах говорят о том, что для перетаскивания тяжелых предметов применялись коровы и быки. В то время лошади для этих целей не использовались, передает "Свободная пресса".

Доктор Джейн Гаастра отметила, что данная находка ставит под вопрос существующие данные об использовании животных в доисторической Европе, сообщает Daily Mail.