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Новая оптическая иллюзия с водой появилась в Сети 

Рамблер 2 часа назад
28-летний Дарио Бонзи создал новую оптическую иллюзию при помощи крана с водой.
Итальянец прогуливался в городе Камонике, который находится в центральных Альпах, и услышал звук текущей воды, но нигде ее не мог увидеть. Дарио не сразу догадался, что стало источником шума, так как вода в кране выглядела заледеневшей.
Но стоило мужчине поднести руку, сразу стало ясно, что вода проточная и движется с небольшой скоростью.
"Я никогда не видел ничего подобного, это было похоже на лед, но оказалось, что это текущая вода", — признается Дарио Бонзи изданию Daily Mail.
Эту иллюзию с водой можно объяснить эффектом ламинарного потока. Он достигается за счет течения, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций. Чаще всего ламинарное течение применяется в физических задачах.
"Каждая молекула воды очень точно следует траектории движения. Отсутствие ветра способствует этому", — рассказал Бонзи.
Также можно утверждать, что вода из этого крана была без примесей.
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