Новая оптическая иллюзия с водой появилась в Сети

28-летний Дарио Бонзи создал новую оптическую иллюзию при помощи крана с водой.

Итальянец прогуливался в городе Камонике, который находится в центральных Альпах, и услышал звук текущей воды, но нигде ее не мог увидеть. Дарио не сразу догадался, что стало источником шума, так как вода в кране выглядела заледеневшей.

Но стоило мужчине поднести руку, сразу стало ясно, что вода проточная и движется с небольшой скоростью.

"Я никогда не видел ничего подобного, это было похоже на лед, но оказалось, что это текущая вода", — признается Дарио Бонзи изданию Daily Mail.

Эту иллюзию с водой можно объяснить эффектом ламинарного потока. Он достигается за счет течения, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций. Чаще всего ламинарное течение применяется в физических задачах.

"Каждая молекула воды очень точно следует траектории движения. Отсутствие ветра способствует этому", — рассказал Бонзи.

Также можно утверждать, что вода из этого крана была без примесей.