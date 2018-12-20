Кошатница заработала состояние на грязных носках

Фетишисты платят женщине из Великобритании десятки тысяч фунтов стерлингов за грязное белье, мочу и унижения, а она тратит их на помощь бездомным животным. Об этом сообщает издание Daily Mail.

33-летняя жительница города Бристоль, использующая псевдоним Рейвен Никс (Raven Nix), утверждает, что несколько лет назад кто-то поинтересовался у нее в Facebook, нельзя ли купить ее нижнее белье. Она согласилась и впервые заработала на этом 20 фунтов стерлингов (1680 рублей).

После этого на Никс посыпались похожие просьбы от других фетишистов. По ее словам, однажды ей заплатили 250 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей) за пару трусиков, которые она носила в течение недели. Затем ее ассортимент расширился за счет грязных носков, которые удается сбывать по 40 фунтов (3,4 тысячи рублей) за три пары. Кроме того, она торгует банками с мочой.

Еще один источник дохода — любители финансового доминирования.

«Это "денежные рабы" — люди, которые платят просто так, — объясняет Никс. — Я даю им номер счета, и они переводят на него деньги. Им нравится, когда их игнорируют. Кто-то прислал мне 200 фунтов, и я даже не знаю, откуда они взялись. Они со мной не разговаривают, я с ними — тоже. Для них это своего рода унижение — тот факт, что их не упрашивают и даже не обращают на них внимание».

Это занятие приносит Никс 60 тысяч фунтов стерлингов в год (более пяти миллионов рублей). Большую часть заработанных таким путем денег она тратит на своих питомцев. «Раньше мне приходилось думать о том, по карману ли помощь животным, которым я нужна, — говорит она. — А потом обнаружила, что могу продавать свое нижнее белье».