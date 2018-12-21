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Как покупатели бесят продавцов ювелирных магазинов 

Рамблер 4 часа назад
Продавцы в ювелирных магазинах Китая испытывают на работе повышенный стресс. Связано это с розыгрышем, который в последняя время стал очень популярным у покупателей Поднебесной.
Его суть состоит в том, что женщины надевают украшения как бы для примерки и внезапно бросаются в сторону входа. Испуганные продавцы вынуждены буквально перепрыгивать через стойки, что поймать потенциальных похитителей.
Однако шутницы как ни в чем не бывало подбегают к зеркалу, чтобы полюбоваться собой в драгоценностях. Обескураженные продавцы вынуждены на полпути делать вид, что просто идут по своим делам.
Моду на подобные шутки китайцы переняли от индонезийских соседей. Мужчина выложил видео, где пошутил над продавцом спортивной обуви. Он надел кроссовки и убежал, но потом объяснил, что просто проверял удобство обуви. Видео стало популярным и нашло многочисленных подражателей. Однако китайцы решили, что нервировать продавцов обуви слишком скучно и принялись за ювелирные магазины.
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Безумный мир , Видео
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