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Что произойдет с миром в ближайшее время 

Рамблер 1 час назад
Подходит к концу 2018 год, а значит пришло время задуматься о будущем. И речь идёт не только о следующих месяцах, но и о грядущих десятилетиях. Что произойдёт в мире к 2020, 2030 и 2050 году?
В 2019 году на карте мира могут появиться новые страны. В независимое государство может превратиться остров Бугенвиль, сейчас входящий в состав Папуа-Новой Гвинеи, если так решат его жители.
В 2024 году ракета Space-X полетит на Марс. Сначала компания Илона Маска отправит на красную планету грузовой корабль, а позже организует и полёт космонавтов.
В 2025 году на Земле будет жить 8 миллиардов человек.
В 2028 году мир может лишиться одной из исторических и архитектурных жемчужин — города Венеции. О затоплении города учёные говорят давно, но через 10 лет вода в лагуне может подняться настолько, что в домах будет невозможно жить.
На 2033 год запланирован пилотируемые полёт на Марс по программе европейского космического агентства «Аврора».
В 2038 году Национальный архив США рассекретит документы по убийству Джона Кеннеди.
В 2045 году человечество может слиться с компьютерами, что положит начало новой эре — эре людей совершенно иного типа.
В 2050 году произойдёт колонизация Марса.
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Безумный мир , Видео , Джон Кеннеди , Роскосмос
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