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Странные объекты, которые увидели с борта самолета 

Рамблер 35 минут назад
Пассажиры, которые не опасаются авиаперелётов и любят смотреть в иллюминаторы, часто видят восхитительные картины, будь то поверхность планеты или замысловатые облака. Но иногда им доводится наблюдать и странности, например, неопознанные летающие объекты.
Один из последних случаев произошёл в марте 2018 года, когда пассажир самолёта, летевшего над Эгейским морем, запечатлел объект, который двигался необычно. Объект не был похож на традиционный НЛО в виде тарелки, некоторые даже предположили, что это вовсе не летательный аппарат, а таинственное живое существо.
О других подобных случаях рассказывает ролик.
Безумный мир , Видео
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