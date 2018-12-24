Что такое «синдром фантомного звонка»

Психолог Дэвид Ларами советует отложить свой телефон и передохнуть от гаджетов. Недавно специалист открыл новое психологическое заболевание и назвал его "синдром фантомного звонка".

Вероятнее всего, с вами бывало такое, что вам никто не звонил и не отправлял смс, но вы все равно проверяете свой смартфон на наличие новых сообщений и пропущенных звонков. Или иногда вам кажется, что телефон завибрировал в кармане, но потом вам становится ясно, что мобильный не звонил. Надо отметить, что "синдром фантомной вибрации" — это уже другое заболевание, которое отличается от "синдрома фантомного звонка".

Согласно исследованиям, почти 90% студентов США иногда испытывают чувство, что их телефон вибрирует. Около 40% признаются, что такое с ними случается более одного раза в неделю.

Доцент кафедры психологии в государственном университете Денвера Рэнди Смит считает, что такое происходит из-за страха что-либо пропустить.