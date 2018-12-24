Неуловимый Дед Мороз замечен на Ямале

Недавно на Ямале засняли таинственного Деда Мороза. Съёмочная группа телеканала прибыла к нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики», чтобы снять репортаж, но в объектив камеры попал сам новогодний волшебник. Он ехал на упряжке, запряжённой оленями, мимо терминала и останавливаться не собирался. Когда Дед Мороз увидел, что за его поездкой наблюдают телевизионщики, он поспешил скрыться, так что пообщаться с ним никому не удалось. Жители полуострова активно обсуждают тайное прибытие Деда Мороза и не могут понять, что привело его в район, где находится нефтегазоконденсатное месторождение.