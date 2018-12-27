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Девочка нарисовала комикс о ловеласе-неудачнике 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: @SocialSara612
Американка по имени Сара опубликовала в Twitter комикс о ловеласе-неудачнике, который нарисовала ее маленькая дочь. Пользователи сети пришли в восторг от остроумного рисунка, созданного ребенком.
«Моя дочь недавно начала писать комиксы. Это мой любимый», — прокомментировала снимок Сара. В абсурдной ситуации, изображенной ребенком, мужчина приглашает незнакомку на свидание. Однако она сообщает ему, что на самом деле является не женщиной, а длинношерстной собакой. «Ой, извините, что потревожил вас», — расстроенно реагирует парень.
Публикация набрала более 350 тысяч лайков. Комментаторы наперебой называли девочку самой одаренной и мудрой художницей в истории. «Я хочу, чтобы этот комикс был на полках магазинов повсюду. Я завыла от смеха и абсолютного восторга», — заявила пользователь Клэр Дикофф (Clare Dyckhoff).
‏ Многие в шутку замечали, что сами не раз попадали в похожую ситуацию. «Ненавижу такое», — заметил один из подписчиков. «Частичка меня умирает каждый раз тоже. Это нормально», — поддержал его другой юзер.
«Классическая "собачья" ошибка? Она уже понимает сложные социальные взаимодействия между людьми», — иронически заметил пользователь под ником dogzer.
Позднее матери остроумной художницы рассказали, что идею комикса ее дочь позаимствовала из серии книг «Дневник слабака», оформленных как заметки и рисунки мальчика-подростка.
Сара рассказала, что никогда не читала этих романов, поэтому подумала, что дочь сама придумала сюжет. Позднее девочка призналась матери, что нарисовала комикс по мотивам известной шутки. Помимо нее, у ребенка есть и самостоятельно придуманная серия рисунков о мальчике Чарли и его собаке. «Я вижу в этом реальный потенциал», — заключила Сара.
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