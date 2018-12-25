Креативный календарь Минобороны на 2019 вызвал в Сети живой отклик.
На страницах нового календаря — военный юмор, шутки про оружие и быт солдата. Фотографии с изображениями на каждый месяц появились в социальных сетях министерства.
Пользователи отреагировали на публикацию в подавляющем большинстве положительно.
Необычный календарь в продажу поступит вряд ли. Но все желающие могут скачать его с сайта Министерства обороны. Правда, пользователи Сети уверены, что такое творение нельзя держать исключительно на просторах интернета:
Лучше бы продавался в бумажном виде. Думаю, многие бы заказали.
— написал один из комментаторов на страницах сообщества.