Минобороны выпустили календарь с шутками

Креативный календарь Минобороны на 2019 вызвал в Сети живой отклик.

На страницах нового календаря — военный юмор, шутки про оружие и быт солдата. Фотографии с изображениями на каждый месяц появились в социальных сетях министерства.

Пользователи отреагировали на публикацию в подавляющем большинстве положительно.

Необычный календарь в продажу поступит вряд ли. Но все желающие могут скачать его с сайта Министерства обороны. Правда, пользователи Сети уверены, что такое творение нельзя держать исключительно на просторах интернета:

Лучше бы продавался в бумажном виде. Думаю, многие бы заказали.

— написал один из комментаторов на страницах сообщества.