Елки против животных: фото домашнего противостояния

Новый год уже стучится в двери. Елки наряжены, подарки запакованы, бутылка шампанского ждет своего часа. А хозяева котов и других зверей в напряжении, потому что их животные уже навострили ушки и положили глаз на украшенное разноцветными игрушками дерево.

Некоторые примиряются с ситуацией и просто стараются свести ущерб к минимуму. Но есть и те, кто отчаянно борется с нападками пушистых разрушителей на елку. И придумывают свои авторские способы для борьбы с домашним мародерством.

Хвостатые разорители бросают полные презрения взгляды в сторону людей. Сами хозяева — торжественно ликуют.

О противостоянии человека и его пушистого любимца, который так и норовит забраться (и непременно свалить) елку, — наша праздничная фотогалерея.