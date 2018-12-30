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Елки против животных: фото домашнего противостояния 

Рамблер 6 часов назад
Новый год уже стучится в двери. Елки наряжены, подарки запакованы, бутылка шампанского ждет своего часа. А хозяева котов и других зверей в напряжении, потому что их животные уже навострили ушки и положили глаз на украшенное разноцветными игрушками дерево.
Некоторые примиряются с ситуацией и просто стараются свести ущерб к минимуму. Но есть и те, кто отчаянно борется с нападками пушистых разрушителей на елку. И придумывают свои авторские способы для борьбы с домашним мародерством.
Хвостатые разорители бросают полные презрения взгляды в сторону людей. Сами хозяева — торжественно ликуют.
О противостоянии человека и его пушистого любимца, который так и норовит забраться (и непременно свалить) елку, — наша праздничная фотогалерея.
Безумный мир , Фото
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