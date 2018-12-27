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В Таиланде поженили 6-летних близнецов 

Letidor.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Родители детей уверены, что в прошлой жизни они были влюбленными.
В Таиланде родителей близнецов сыграли детям настоящую свадьбу. Родные шестилетних Гитара и Киви верят, что в прошлой жизни дети были несчастными влюбленными, которые снова переродились в наши дни и оказались вместе. По буддисткой философии, если таких детей не поженить, их будут ждать несчастья. Причем официально оформить отношения нужно как можно быстрее.
На церемонию, прошедшую на этой неделе, собрались десятки друзей и родственников семьи. К слову, согласно традициям, жениху пришлось заплатить приданое в 20000 бат (больше 400000 тысяч рублей).
Это традиция. Таким образом мы должны избавить из от груза прошлых жизней. Если они поженятся, то проживут долгую и счастливую жизнь, все болезни и невзгоды будут обходить их стороной,
— передает слова родителей Daily Mail.
Отмечается, что хоть близнецы и обменялись кольцами и стали официальными супругами, в будущем это не станет им помехой для того, чтобы создать семьи с другими людьми.
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Безумный мир , Letidor.ru
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