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Пропавшая 14 лет назад кошка вернулась домой 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Австралийка встретила Рождество с вернувшейся домой спустя 14 лет после пропажи кошкой по кличке Рози. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Любимый котенок жительницы Сиднея Бьянки Заммит (Bianca Zammit) убежал из дома, когда она была еще ребенком. С тех пор она ни разу не видела питомца.
Как оказалось, все это время животное жило в другом доме, всего через несколько кварталов от Заммит. Кошку подобрал пожилой мужчина, решивший, что у нее нет дома. После смерти нового хозяина его родственники отнесли животное в приют. Ветеринары просканировали чип Рози и узнали, кто первоначально являлся владельцем животного.
К Рождеству врачи связались с Заммит и вернули ей Рози. Ветеринар Брэндон Коуэн (Brandon Cowan) отметил, что если бы нашедший кошку мужчина отнес животное к ветеринару на сканирование, оно бы могло вернуться домой еще 14 лет назад.
Заммит призналась журналистам, что очень рада встрече с любимицей. «Когда я была маленькой, я всегда надеялась, что она вернется», — рассказала она.
В начале декабря сообщалось о кошке, которая месяц прождала хозяев у сгоревшего дома. Когда хозяйка вернулась на пожарище и увидела любимого питомца, она не смогла сдержать слез.
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