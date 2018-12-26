В Шанхае открыли «распечатанный» мост

Китайцы отличились — и первыми напечатали настоящий мост на 3D-принтере. Длина бетонного сооружения составила 14,1 метра. Мост соединяет берега одного из каналов инновационного парка «Залив мудрости» в Шанхае, располагающегося в районе Баошань.

Мост был спроектирован Строительным институтом при университете Цинхуа и стал точной копией моста Чжаочжоу в центральной провинции Хэмбэй, существующего уже 1400 лет. В настоящий момент на мосту идут отделочные работы, но он уже открыт для пешеходов.

В ближайшем будущем в Шанхае появится еще один мост, напечатанный с помощью 3D-принтера. Он будет построен полностью из инженерного пластика, а на его возведение уйдет около 35 дней.

Напомним, в настоящее время в Нидерландах проходит тестирование «умный» мост, который был также построен с помощью 3D-печати и состоит из железа. Он будет обладать встроенной системой датчиков, с помощью которой специалисты смогут следить за его состоянием и износом. Это позволит увеличить срок службы, а также своевременно проводить ремонтные работы.