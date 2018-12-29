После пяти лет брака муж увидел себя на детском снимке жены

А вы верите в судьбу? Если нет, то, возможно, эта история о китайской паре слегка подправит ваше мнение. Муж и жена в браке уже пять лет, но недавно случилось удивительное. Мужчина просматривал детские фотографии жены и обнаружил на одном из снимков самого себя.

Сюэ и Йэ поженились пять лет назад и до недавнего времени были уверены, что их познакомили друзья в 2011 году. Оказалось, что их знакомство произошло намного раньше. Эта подробность выяснилась, когда супруги были в гостях у тещи. У пары родились близнецы, и Йэ было очень интересно, на кого будут похожи дети. С этим вопросом он обратился к теще, которая дала мужчине старые фотографии Сюэ.

«Мы были дома у тещи, и я искал старые фотографии жены, чтобы посмотреть, на кого будут больше похожи наши дети — на нее или на меня».

Одна из фотографий просто шокировала Йэ. Снимок был сделан в июле 2000 года, во время поездки Сюэ с родителями в Циндао. Родители сфотографировали 17-летнюю дочь на фоне местной достопримечательности. Но каково было удивление Йэ, когда он увидел на заднем плане себя. Оказалось, что Йэ и Сюэ в одно время приехали с родителями в Циндао, но тогда не обратили друг на друга внимания.

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И это не единственное совпадение в жизни пары. Перед тем как пожениться, молодые люди узнали, что в детстве они жили в одном доме, правда, здание было такое большое, что они ни разу не встретились.

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Теперь-то пара уверена, что они просто созданы друг для друга, а их союз — это судьба. Сюэ и Йэ даже посетили тот самый памятник, где произошла их первая встреча, и на этот раз уже намеренно сделали совместное фото.