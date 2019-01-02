Новогодние мемы, поднимающие настроение 

Зачем тебе елка? Ведь у тебя есть я! pic.twitter.com/FXqAgcDFlu— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 27 декабря 2017 г.
pic.twitter.com/aFDc1CRLhY— Добрые твиты (@so_gud_so_tweet) 26 декабря 2018 г.
Новогоднее настроение на Васильевском острове.
Метро Приморская pic.twitter.com/6F2wsENrOJ— Дикий Петербург (@Wild_SPb) 27 декабря 2018 г.
Ксения Норкина из Архангельска заняла третье место в городском конкурсе театральных костюмов "Маскарад календаря" с костюмом салата Оливье pic.twitter.com/10AWtXjIKZ— Pavel Pryanikov (@netovetz) 3 апреля 2018 г.
Приготовленный холодец
Фотоотчёт по проделанной работе
Ещё не застыл, но скоро pic.twitter.com/OqLJsG4Jod— Кот Бегемот (@AlexDolgopolof) 23 декабря 2018 г.
Холодец на голове Джаббы Хатта самый наваристый pic.twitter.com/pzTdJNQh8C— ПалЛадимыч (@odolishe) 30 декабря 2018 г.