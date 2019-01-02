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Новогодние мемы, поднимающие настроение 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Сети публикуют новогодние мемы про взаимоотношение кошек и елок, про праздничный стол, а именно про салат оливье и мандарины, про новогоднее настроение и холодец.
Про кошек и елки можно говорить долго и все рассказы будут веселыми.
Чтобы поймать новогоднее настроение, надо четко следовать инструкции — сделать салат оливье, нарядить елку, упаковать подарки, зажечь бенгальские огни. Но у многих этого так и не получается.
А вот такое новогоднее настроение на Васильевском острове.
Оливье и холодец считаются главными блюдами на праздничном столе, почти всегда хозяйки готовят их с запасом. Отказать себе во время застолья практически невозможно, поэтому и появляются такие мемы.
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Безумный мир
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