Новогодние мемы, поднимающие настроение

В Сети публикуют новогодние мемы про взаимоотношение кошек и елок, про праздничный стол, а именно про салат оливье и мандарины, про новогоднее настроение и холодец.

Зачем тебе елка? Ведь у тебя есть я! pic.twitter.com/FXqAgcDFlu— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 27 декабря 2017 г. Про кошек и елки можно говорить долго и все рассказы будут веселыми.

pic.twitter.com/aFDc1CRLhY— Добрые твиты (@so_gud_so_tweet) 26 декабря 2018 г. Чтобы поймать новогоднее настроение, надо четко следовать инструкции — сделать салат оливье, нарядить елку, упаковать подарки, зажечь бенгальские огни. Но у многих этого так и не получается.

Новогоднее настроение на Васильевском острове.

Метро Приморская pic.twitter.com/6F2wsENrOJ— Дикий Петербург (@Wild_SPb) 27 декабря 2018 г. А вот такое новогоднее настроение на Васильевском острове.

Оливье и холодец считаются главными блюдами на праздничном столе, почти всегда хозяйки готовят их с запасом. Отказать себе во время застолья практически невозможно, поэтому и появляются такие мемы.

Ксения Норкина из Архангельска заняла третье место в городском конкурсе театральных костюмов "Маскарад календаря" с костюмом салата Оливье pic.twitter.com/10AWtXjIKZ— Pavel Pryanikov (@netovetz) 3 апреля 2018 г.

Приготовленный холодец

Фотоотчёт по проделанной работе

Ещё не застыл, но скоро pic.twitter.com/OqLJsG4Jod— Кот Бегемот (@AlexDolgopolof) 23 декабря 2018 г.