В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию

Все больше пользователей Сети ломают голову над новой оптической иллюзией. Пользователь Twitter разместил видео, из-за которого и разгорелись споры. Автор снимает поле с растениями и на первый взгляд кажется, что дует легкий ветер. Однако буквально через несколько секунд становится ясно, что это поле нарисованное.

Кому-то понравилась иллюзия, а кто-то отказывается верить в действительность и считает, что художник на видео подставной. Пользователи Сети писали: «Я вначале подумал, зачем мужчина красит траву», «Я уверен, я был не первый, кто увидел дуновение ветра», «Я вначале подумал, что он там что-то сажает», «Мне пришлось пересмотреть 4 раза, чтобы понять, что происходит на самом деле».

Видео быстро стало популярным, оно набрало около 250 тысяч лайков и более 8 миллионов просмотров. Стоит отметить, что многие до сих пора не могут решить для себя, что все же происходит на видео и пересматривают его снова и снова.