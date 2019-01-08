Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @myconfusedface
Все больше пользователей Сети ломают голову над новой оптической иллюзией. Пользователь Twitter разместил видео, из-за которого и разгорелись споры. Автор снимает поле с растениями и на первый взгляд кажется, что дует легкий ветер. Однако буквально через несколько секунд становится ясно, что это поле нарисованное.
via GIPHY
Кому-то понравилась иллюзия, а кто-то отказывается верить в действительность и считает, что художник на видео подставной. Пользователи Сети писали: «Я вначале подумал, зачем мужчина красит траву», «Я уверен, я был не первый, кто увидел дуновение ветра», «Я вначале подумал, что он там что-то сажает», «Мне пришлось пересмотреть 4 раза, чтобы понять, что происходит на самом деле».
Видео быстро стало популярным, оно набрало около 250 тысяч лайков и более 8 миллионов просмотров. Стоит отметить, что многие до сих пора не могут решить для себя, что все же происходит на видео и пересматривают его снова и снова.
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 загадок истории, которым суждено остаться тайной
В Сети появился новый мем — девушка с водой2
Тест: сможете ли вы понять одессита40
Витус Беринг: датчанин, который изменил карту мира1
В Тихом океане сломалась система сбора мусора11
Видео
05:10
Герой, который молчал о подвиге полвека
Люди
08:22
Как появились советские сказки
Истории
10:14
Вымершие животные, которые и сегодня не выжили бы
Истории
10:42
Как тратят деньги миллионеры
Люди
10:14
Где находится центр Вселенной
Безумный мир
12:28
Скандальные свадьбы современных принцев
Люди
04:33
Причудливые дома, поражающие воображение
Места
01:57
Мальчик, который хлопает в ладоши быстрее всех
Безумный мир
Прообразы популярных литературных персонажей
Истории
08:55
Самые страшные доисторические морские чудовища
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение