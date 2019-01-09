Австралийское небо стало алым из-за бури

В Австралии разбушевалась природа. Жители Южного Уэльса наблюдали поистине фантастическое явление: из-за поднявшегося в воздух песка небо окрасилось в алый цвет. Люди рассказали, что песчаная буря началась чуть ли не мгновенно, Солнце словно закрылось покрывалом, а всё вокруг потемнело. Штормовой ветер, достигавший скорости 100 км/ч, валил деревья и опоры ЛЭП. В результате шторма без света и электроэнергии остались 5 000 домов.

Синоптики говорят, что бурю вызвала засуха, которая уже не первый месяц терзает Австралию. Фермеры уже лишились из-за засухи части урожая, а в некоторых регионах страны наблюдается дефицит воды.