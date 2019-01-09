Невеста на вечеринке проверила друзей на полиграфе

Одна невеста настолько тщательно готовилась к своей свадьбе, что сделала жесткий дресс-код, который основывался на весовой категории гостей. Так, например, девушкам от 45 до 72 килограмм она советовала надевать на ее свадьбу зеленый вельветовый свитер и оранжевые брюки, а также обязательно туфли от известной марки Louboutin и шарф Burberry. Мужчинам от 45 до 90 килограмм она настоятельно рекомендовала купить фиолетовый пиджак, белые брюки и соломенную шляпу.

Однако, женщинам, которые были больше 72 килограмм, невеста просила одеться в черные цвета, а мужчинам больше 90 килограмм — в камуфляжные. О жестких требованиях невесты никто бы не узнал, если бы этот список не появился в интернете. После этого пользователи Сети обрушились на девушку с критикой и обвинениями.

Недавно она написала пост на своей страничке Facebook, где рассказала о том, что она провела вечеринку для друзей, где проверяла их на полиграфе. Девушка очень хотела узнать, кто из ее знакомых слил требования дресс-кода в Сеть. «Полиграф выполнил свою работу. Я проверяла всех друзей и задавала всего два вопроса: „Это ты слил список в интернет?“, „Ты ненавидишь меня?“

@Reddit

Я быстро определила, кто стоял за этим поступком, это была моя бывшая подруга Стефани! Она сама призналась в том, что выложила список в Сеть и именно она виновата в высмеивании меня в интернете. Я ее сразу же выгнала из своего дома», — написала девушка в посте. Также девушка добавила, что теперь она может и дальше планировать свою свадьбу, которая пройдет на Гавайях в этом году.

В своем посте она также напомнила своим близким, что они не должны терять времени и уже пора готовиться к предстоящему свадебному мероприятию. "Дамы, позвольте мне прояснить, — добавила она. — Ваш вторичный наряд должен стоить не менее 1 тысячи долларов”. Она сообщила, что в ближайшее время ждет фотографий свадебных нарядов, чтобы их прокомментировать и постараться улучшить.

Пользователи портала Reddit, где появился список дресс-кода, разошлись во мнениях. Кто-то думал, что эта история выдуманная: «Такой истории просто не может быть». Кто-то предполагал, что списки слил в интернет ее будущий муж, а Стефани просто взяла на себя вину, другие же поддержали девушку: «Какая ты молодец, я хочу увидеть фотографии с вечеринки, я хочу увидеть фотографии со свадьбы на Гавайях — так держать».