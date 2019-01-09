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Блогер обучила пса заклинаниям из «Гарри Поттера» 

Рамблер 3 часа назад
В Сети появилось видео, опубликованное видеоблогером Анной Брисбин. Она записала, как ее пес по имени Римус прилежно исполняет команды, которые задает ему хозяйка. Примечательно, что собака теперь знает большинство заклинаний, которые используются в поттериане.
По команде "Алохомора" пес нажимает на специальную кнопку, которая отпирает дверь. Во вселенной "Гарри Поттера" это заклинание служило для взлома замков любой сложности.
Как только Брисбин произносит "Авада кедавра", пес притворяется мертвым.
А когда Анна произносит Заклинание Раздувания, то собака бежит к миске с едой. Заклинание создание воды сигнализирует псу, что можно справить нужду.
Эти и другие забавные команды, которые выполняет Римус, смотрите в видео.
Безумный мир , Видео , Гарри Поттер
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