Хаски устроил лежачую забастовку в аэропорту

Считается, что собаки породы хаски обладают жизнерадостным и дружелюбным нравом, они готовы в любой момент сорваться с места и радостно бегать. Однако пассажиры, увидевшие хаски в Международном аэропорту Орландо в США, наверняка другого мнения о представителях породы. Хаски, путешествовавший с хозяйкой, наотрез отказался проходить досмотр и улёгся на пол перед пунктом контроля. Владелица многократно пыталась поднять питомца, но он не желал вставать и даже поднимал лапы вверх. Из-за саботажника перед пунктом образовалась очередь, так что хозяйка, потеряв терпение, просто поволокла его по полу за поводок.