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Белый медведь захотел реанимировать птицу 

Рамблер 6 часов назад
Посетители мюнхенского зоопарка сняли любопытный ролик с участием обитателя зоологического сада. Белому медведю принесли мёртвую птицу в качестве еды. Но хищник удивил наблюдавших за ним людей: вместо того, чтобы съесть птицу, он начал перекладывать её из лапы в лапу, потряхивать, обнюхивать и даже будто бы попытался помочь птице взлететь. Многие сочли, что действия медведя были похожи на реанимацию. В конце концов, убедившись, что птица не оживёт, хищник положил её на парапет. Впрочем, некоторые комментаторы отмечают, что медведь, скорее всего, не был голоден и попросту играл с принесённой едой.
Безумный мир , Видео
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