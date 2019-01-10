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Экстремалы залетели в горное ущелье 

Рамблер 5 часов назад
Полёты в вингсьютах выглядят не просто эффектно, а поистине фантастически. Несмотря на то, что такие костюмы — уже не новинка, трюки в них по-прежнему смотрятся завораживающе, но пугающе. Бейсджамперы Джеб Корлисс и Джеймс Бул сняли видео, в котором запечатлели покорение узких ущелий горного массива в Италии. Экстремалы пролетали в проходах, где не могут пролететь ни самолёты, ни вертолёты. Впечатляющие видеокадры снимали камеры, закреплённые на шлемах любителей острых ощущений.
Использовать вингсьют можно при наличии опыта прыжков с парашютом. Сам полёт длится всего несколько минут, приземление происходит с помощью парашюта, что также показали бейсджамперы.
Безумный мир , Видео , Люди , Места
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