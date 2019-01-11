Британка восемь лет не выходила из дома из‐за лишнего веса

Жительница Великобритании на восемь лет стала пленницей в своем собственном доме из-за лишнего веса. Она весила около 197 килограммов и не могла ходить самостоятельно, но с помощью операции смогла снова встать на ноги и начать борьбу с раком. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

49-летняя Клэр из Саутгемптона столкнулась с проблемой ожирения еще в раннем возрасте. У нее было трудное детство, она никогда не была близка с матерью. Клэр «заедала» стресс и к двадцати годам стала весить 127 килограммов.

Восемь лет назад у Клер развилась инфекционная болезнь — некротический фасциит, при которой кожа становится темно-красного цвета, развивается тромбоз. Из-за лишнего веса у женщины развился диабет, она была вынуждена делать ежедневные инъекции инсулина.

С этого времени Клэр не выходила из дома. Она лежала в гостиной, где за ней с 11-лет ухаживала младшая дочь Жасмин. Она приносила матери еду, помогала с личным уходом, выполняла большую часть работы по дому.

«Это как медленная смерть. Вы можете назвать самые ужасные способы умереть, но это худшее, что я могу себе представить. Такое ощущение, что весь мир меня забыл», — призналась Клэр.

Врачи посоветовали Клэр сделать операцию по уменьшению желудка, но и она не помогла. Выяснилось, что у женщины развилась раковая опухоль матки, которую можно прооперировать только в случае сильного похудения. Клэр села на диету, сделала еще одну операцию и похудела до 146 килограммов. Сейчас она наконец может самостоятельно выйти из дома и больше уделять времени своему здоровью.