Сообразительный храбрый пингвин стал героем

Ролик из Антарктики, главным героем которого стал сообразительный и храбрый пингвин, становится популярным. Ледокол береговой охраны США двигался к американской антарктической станции Мак-Мёрдо, расположенной на острове Росса. На льдине поблизости находилась крупная стая пингвинов. Из-за движения ледокола часть льдины откололась, и на ней оказался одинокий пингвин. Поняв, что сейчас его унесёт в море, пингвин молниеносно бросился к краю льдины и в самый последний момент успел перепрыгнуть с отколовшейся части на основную. Оттолкнулся он так сильно, что часть пути даже проехал по льду.