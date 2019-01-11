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Сообразительный храбрый пингвин стал героем 

Рамблер 6 часов назад
Ролик из Антарктики, главным героем которого стал сообразительный и храбрый пингвин, становится популярным. Ледокол береговой охраны США двигался к американской антарктической станции Мак-Мёрдо, расположенной на острове Росса. На льдине поблизости находилась крупная стая пингвинов. Из-за движения ледокола часть льдины откололась, и на ней оказался одинокий пингвин. Поняв, что сейчас его унесёт в море, пингвин молниеносно бросился к краю льдины и в самый последний момент успел перепрыгнуть с отколовшейся части на основную. Оттолкнулся он так сильно, что часть пути даже проехал по льду.
Безумный мир , Видео
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