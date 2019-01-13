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В Сети появился аналог дейтингового приложения из «Черного зеркала» 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Черное зеркало"
Пользователь Reddit создал программу для поиска второй половинки, взяв за основу идею приложение из сериала "Черное зеркало" в эпизоде "Hang the DJ" ("Повесь диджея").
24-летний разработчик Джулиан Александр анонсировать свой труд на ресурсе Reddit. Он рассказал, что создал приложение, которое поможет пользователям "найти вою любовь".
В основе — идея программы, которая показана в одном из эпизодов сериала "Черное зеркало". Герои сюжета искали и находили себе партнеров для свидания. В начале первой встречи мужчина и женщина узнавали, сколько времени вместе им отводит программа, основываясь на совпадении общих интересов, предпочтениях, чувстве юмора, отношению к жизни и множеству других факторов.
Кадр из сериала "Черное зеркало"
Александр утверждает, что в основе его приложения по сути тот же принцип:
Я несколько месяцев работал над настройкой искусственного интеллекта, чтобы он мог найти вам идеальную пару!
— пишет создатель приложения.
Свою программу он назвал "Джульетта". И хотя приложение только тестируется, свыше полутора тысяч пользователей уже зарегистрировались в программе. Скачать его можно в ITunes, но в России программа не доступна.
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