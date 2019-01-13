В Сети появился аналог дейтингового приложения из «Черного зеркала»

Пользователь Reddit создал программу для поиска второй половинки, взяв за основу идею приложение из сериала "Черное зеркало" в эпизоде "Hang the DJ" ("Повесь диджея").

24-летний разработчик Джулиан Александр анонсировать свой труд на ресурсе Reddit. Он рассказал, что создал приложение, которое поможет пользователям "найти вою любовь".

В основе — идея программы, которая показана в одном из эпизодов сериала "Черное зеркало". Герои сюжета искали и находили себе партнеров для свидания. В начале первой встречи мужчина и женщина узнавали, сколько времени вместе им отводит программа, основываясь на совпадении общих интересов, предпочтениях, чувстве юмора, отношению к жизни и множеству других факторов.

Кадр из сериала "Черное зеркало"

Александр утверждает, что в основе его приложения по сути тот же принцип:

Я несколько месяцев работал над настройкой искусственного интеллекта, чтобы он мог найти вам идеальную пару!

— пишет создатель приложения.

Свою программу он назвал "Джульетта". И хотя приложение только тестируется, свыше полутора тысяч пользователей уже зарегистрировались в программе. Скачать его можно в ITunes, но в России программа не доступна.